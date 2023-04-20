Вже незабаром коханий захисниці повертатиметься на фронт. Євген отримав 12-денну відпустку, щоб бути поруч з дружиною під час пологів.

До теми Снайперку Євгенію Емеральд виписали з пологового: зворушливі фото родини

В соцмережі Євгенія Емаральд опублікувала фото своєї новонародженої донечки. На знімку дівчинка солодко спала, а поруч з неї був її татко – військовий Євген Стипанюк.

Це дуже мило… Так не хочу, щоб чоловік їхав… Заради таких круасанчиків варто жити навіть у такий непростий час,

– написала захисниця.



Емеральд показала чоловіка та донькою / Фото з її інстаграм-сторіс

Зазначимо, що незабаром коханий Євгенії повертатиметься на фронт, адже його відпустили лише на кілька днів. Емеральд зазначила, що хоче, щоб чоловік був поруч з нею якомога довше.

Раніше чоловік Емеральд показував неймовірне фото з маленькою донькою. На чорно-білій світлині тато-військовий цілував ніжки своїй малечі.



Чоловік Євгенії Емеральд з донькою / Фото з її інстаграм-сторіс

Нагадаємо, Євгенія Емеральд вдруге стала мамою 14 квітня. На пологах поруч з нею був чоловік-військовий Євген, якого відпустили з фронту. Як зізнавалась захисниця, коли коханий був поруч, їй народжувати було легко.

Подружжя вже мріє знову стати батьками, але вже хлопчика. До речі, ім'я новонародженої дівчинки пара поки не поспішає розсекречувати, лише натякає, що воно дуже символічне.

Додамо, що військові вирішили долучитися до привітань та показали неймовірне відео з "подарунками", які полетіли до окупантів. Бійці підписали всі снаряди – з привітаннями для Емеральд та "від відважної маленької бандерівки".