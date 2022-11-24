Вагітна снайперка Євгенія Емеральд розчулила рідкісним фото з чоловіком-військовим

Євгенії Емеральд хоч і активна в соцмережах, але свого коханого показує рідко. Здебільшого тому, що він, на відміну від неї, на передовій. Однак снайперка опублікувала тепле фото в обіймах Євгена і назвала його "красенем ЗСУ".

У мережі Євгенія Емеральд поділилася, що її вагітність проходить нелегко, адже дуже насичена та в розлуці з чоловіком Євгеном. Однак від того вона ще більше цінує миті разом, про що й написала під рідкісним спільним фото.

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Вагітна снайперка Євгенія Емеральд показала фото з коханим

Мій красень ЗСУ. Чекаю тебе кожен день. Розумію всіх жінок України, чиї кохані чоловіки на фронті. Це так важко, що неможливо передати словами. Тож цінуйте кожну хвилинку, кожну мить, коли ви можете поспілкуватися і побути разом,

– наголосила снайперка.

Євгенія Емеральд з чоловіком-військовим / Фото з інстаграму снайперки