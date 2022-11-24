В сети Евгения Эмеральд поделилась, что ее беременность проходит нелегко, ведь очень насыщенная и в разлуке с мужем Евгением. Однако от этого она еще больше ценит мгновения вместе, о чем и написала под редким общим фото.

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Беременная снайперша Евгения Эмеральд показала фото с любимым

Мой красавец ВСУ. Жду тебя каждый день. Понимаю всех женщин Украины, чьи любимые мужчины на фронте. Это так тяжело, что невозможно передать словами. Поэтому цените каждую минутку, каждое мгновение, когда вы можете пообщаться и побыть вместе,

– подчеркнула снайперша.

Евгения Эмеральд с мужем-военным / Фото из инстаграма снайперки