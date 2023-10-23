Схоже, Євген Стипанюк після першого шлюбу хотів знайти нове кохання. Відомо також, що він вже понад 6 років працює охоронцем екснардепа Олега Ляшка.
Цікаво Знімав потайки, – Емеральд заявила, що її ексчоловік шантажує дівчат, з якими мав інтим
Стипанюк "засвітився" на телебаченні
Євгенія Емеральд здивувала фанів новою інформацією про свого колишнього чоловіка. За її словами, він шість років тому намагався прокласти собі шлях у шоу-бізнес. Виявляється, Стипанюк брав участь у реаліті-шоу "Серця трьох", де дівчата шукали своє кохання.
В інстаграмі Емеральд показала фрагмент побачення, на яке Євген сходив з однією з учасниць шоу. У відео дівчина запитала Стипанюка, чому він розійшовся з попередньою дівчиною. На що Євген відповів, що батьки його колишньої були проти їхнього роману.
Дивіться реаліті-шоу за участю Євгена Стипанюка: відео
Дівчина одразу зрозуміла, який він є насправді.
Такий він білий, пухнастий, ніде не косячив. І всі навколо винуваті. Я відчула, що щось не те… У мене є сумніви, я ніколи не помиляюся,
– сказала учасниця і відмовила Стипанюку.
Євген був шокований, а потім побідкався, що витратив на неї тисячу гривень, які йому не компенсували.
Євгена Стипанюка звинуватили у насильстві і домаганнях
- Емеральд нещодавно заявила, що стала жертвою домашнього насилля. Її колишній чоловік погрожував вбивством, звинувачував її у зраді та ображав. Жінка довго мовчала про аб’юз, бо боялася
- Крім того, Євген вживав алкоголь. За словами Емеральд, всю її вагітність Стипанюк керував авто у нетверезому стані.
- На жаль, Євгенія – не єдина жертва чоловіка. Колишня дружина Стипанюка теж зізналася, що пережила домашнє насильство. Вона підтримала снайперку.
- А згодом Емеральд поділилася історіями інших жінок, які нібито теж були в стосунках з Євгеном. Так, одна жінка заявила, що Стипанюк зґвалтував її в лісі, а іншу – вдома, куди запросив на побачення.