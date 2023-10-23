Схоже, Євген Стипанюк після першого шлюбу хотів знайти нове кохання. Відомо також, що він вже понад 6 років працює охоронцем екснардепа Олега Ляшка.

Цікаво Знімав потайки, – Емеральд заявила, що її ексчоловік шантажує дівчат, з якими мав інтим

Стипанюк "засвітився" на телебаченні

Євгенія Емеральд здивувала фанів новою інформацією про свого колишнього чоловіка. За її словами, він шість років тому намагався прокласти собі шлях у шоу-бізнес. Виявляється, Стипанюк брав участь у реаліті-шоу "Серця трьох", де дівчата шукали своє кохання.

В інстаграмі Емеральд показала фрагмент побачення, на яке Євген сходив з однією з учасниць шоу. У відео дівчина запитала Стипанюка, чому він розійшовся з попередньою дівчиною. На що Євген відповів, що батьки його колишньої були проти їхнього роману.

Дивіться реаліті-шоу за участю Євгена Стипанюка: відео

Дівчина одразу зрозуміла, який він є насправді.

Такий він білий, пухнастий, ніде не косячив. І всі навколо винуваті. Я відчула, що щось не те… У мене є сумніви, я ніколи не помиляюся,

– сказала учасниця і відмовила Стипанюку.

Євген був шокований, а потім побідкався, що витратив на неї тисячу гривень, які йому не компенсували.

Євгена Стипанюка звинуватили у насильстві і домаганнях