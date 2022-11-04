У сім'ї Євгена Кота та Наталії Татаринцевої тема всиновлення була актуальна ще до початку повномасштабного вторгнення. На жаль, через війну багато дітей залишаються сиротами. Були моменти, коли закохані телефонували туди, де казали, що є діти, які втратили батьків під час війни. Але наразі пара так і не всиновила нікого.

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Раніше Наталія розповідала, що побачила повідомлення про те, що маленькі діти залишилися без батьків. Тоді телефонувала, цікавилася, але не встигла. Дітей забрали в інші сім'ї.

Євген Кот про всиновлення дитини

Закохані мріють, що матимуть свою дитину. Наталія дуже хоче завагітніти і народити самостійно. Але, якщо не вдасться, пара не відкидає варіант всиновлення.

Були такі ситуації, коли ми навіть телефонували туди, де казали, що є діти. Ми не боїмося, але поки ми хочемо самі це зробити, завагітніти та народити дитину. Поки намагаємося самі, але якщо не вийде, то всиновлення це у нас, як один із варіантів,

– поділився Євген.

Нагадаємо, нещодавно про всиновлення заговорив ведучий "Холостяка" Григорій Решетник. У нього є троє синів, однак завжди мріяв про велику сім'ю. Тож багатодітний батько серйозно замислюється над тим, щоб всиновити дитину після війни. Можливо, навіть не одну.

Важливо! Про зірок, які хочуть всиновити дітей, читайте в нашому матеріалі.