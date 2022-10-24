Про всиновлення сім'я Решетників замислилася ще в березні, коли побачила кадри евакуації малюків з прифронтових регіонів. Фото й відео з дітьми, які залишилися без батьків, довели дружину шоумена до сліз.

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Григорій Решетник хоче всиновити дитину

"У березні, я пам'ятаю, побачила фото і відео, як евакуювали дітей зі сходу, півдня. З Харкова також там були дітки. Малесенькі, їх перевозили на автобусах. І це просто до сліз, коли їх багато, просто штабелями поклали", – пригадала Христина Решетник.

Подружжя з'ясувало, що малюків вивезли в дитбудинок на Закарпатті, і вирушило туди з гуманітарною допомогою. Там дружина ведучого відчула, що крихітки в колясках хочуть ласки й любові, тож перша запропонувала чоловіку: "Ти готовий узяти четверту дитинку, якби це була всиновлена? Я хотіла б дуже".

Оскільки під час війни процес усиновлення неможливий, то після перемоги Решетники хочуть стати прийомними батьками, і, можливо, навіть не для одного малюка. Адже троє їхніх синів мріють і про брата, і про сестру.

Можливо, не лише четверту, а й п'яту. Ми вважаємо, що під час війни обов'язок кожної сім'ї – думати про всиновлення. Душа розривається, бо хочеться одразу всім допомогти. Але всиновлення – це дуже відповідальна річ,

– наголосив Григорій Решетник.

Григорій Решетник з сім'єю / Фото з інстаграму дружини шоумена

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