В семье Евгения Кота и Наталии Татаринцевой тема усыновления была актуальна еще до начала полномасштабного вторжения. К сожалению, из-за войны много детей остаются сиротами. Были моменты, когда влюбленные звонили по телефону туда, где говорили, что есть дети, потерявшие родителей во время войны. Но пока пара так и не усыновила никого.

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Ранее Наталья рассказывала, что увидела сообщение, что маленькие дети остались без родителей. Тогда звонила по телефону, интересовалась, но не успела. Детей забрали в другие семьи.

Евгений Кот об усыновлении ребенка

Влюбленные мечтают, что будут иметь своего ребенка. Наталья очень хочет забеременеть и родить самостоятельно. Но, если не удастся, пара не исключает вариант усыновления.

Были такие ситуации, когда мы даже звонили по телефону туда, где говорили, что есть дети. Мы не боимся, но пока мы хотим сами это сделать, забеременеть и родить ребенка. Пока стараемся сами, но если не получится, то усыновление это у нас как один из вариантов,

– поделился Евгений.

Напомним, недавно об усыновлении заговорил ведущий "Холостяка" Григорий Решетник. У него есть трое сыновей, однако всегда мечтал о большой семье. Так что многодетный отец серьезно задумывается над тем, чтобы усыновить ребенка после войны. Может быть, даже не одну.

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