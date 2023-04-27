Кулінар та ресторатор Євген Клопотенко поділився в інстаграм-сторіз вирізкою з газети. Там розповідали про те, як Раміна Есхакзай відмовилась запросити його на інтерв'ю та назвала "звичайним лицеміром".

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Клопотенко відповів Раміні

Євген дізнався новини та вирішив поділитися коротким коментарем щодо цього. Він відреагував на закиди Есхакзай з гумором.

"От за "звичайного" неприємно", – написав кулінар, супроводивши його емодзі з посмішкою.



Клопотенко про коментарі Раміни / Фото з інстаграм-сторіз

Нагадаємо, Євген Клопотенко розкритикував Раміну Есхакзай за її інтерв'ю зі Світланою Лободою та іншими героями. Він іронічно назвав її ролики "еволюцією".

Зауважимо, що Євген Клопотенко часто висловлює свою думку щодо тих чи інших тем, які не стосуються кулінарії. Наприклад, він лаконічно висловився про церемонію цьогорічного Оскара, де нагородили документальний фільм "Навальний". Кулінар поділився картинкою, на якій показав, як світ сприймає "опозиційного політика", та як його бачать українці.

Також ресторатор зізнавався, що не хотів би готувати страви для президента Володимира Зеленського, бо "може робити більше". Тому радо погодився б скласти меню для всієї сім'ї, якби йому подзвонила перша леді.