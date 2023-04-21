Блогерка та інтерв'юерка Раміна Есхакзай запитала у шанувальників, хто б міг стати героєм її нового інтерв'ю. Хтось з шанувальників запропонував кулінара Євгена Клопотенка, іменуючи його як важливу людину в українській культурі.
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Раміна не хоче брати у Клопотенка інтерв'ю
Та Раміна Есхакзай різко відреагувала на цю пропозицію та назвала Євгена Клопотенка "лицеміром".
Обов'язково. Вже біжу, волосся назад. Звичайний лицемір,
– написала блогерка.
Дівчина також додала скриншот з твітера кулінара, де він розкритикував Раміну за її інтерв'ю зі Світланою Лободою.
Раміна про інтерв'ю з Клопотенком / Фото з інстаграм-сторіз
Зауважимо, що не тільки в Євгена Клопотенка викликало обурення інтерв'ю зі Світланою Лободою, яка перший місяць вторгнення не висловлювала свою однозначну позицію публічно. У зірок різна думка щодо артистки:
- на думку Анатолія Анатоліча, все тому, що вона хвилювалась за своїх рідних. Шоумен впевнений у її проукраїнській позиції, але не знає, чи зможе українське суспільство прийняти її після тривалого мовчання, скандальних заяв і будування кар'єри в Росії у час російсько-української війни після 2014 року.
- Тимур Мірошниченко тим часом пояснив, у чому саме прокололась Лобода. Він згадав про Алана Бадоєва, який публічно розкаювався щодо розмиття кордонів і безвідповідальності. Тоді як Світлана не перепросила перед українськими фанами, але одягнула вишиванку.