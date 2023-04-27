Кулинар и ресторатор Евгений Клопотенко поделился в инстаграм-сториз вырезкой из газеты. Там рассказывали о том, как Рамина Эсхакзай отказалась пригласить его на интервью и назвала его "обычным лицемером".

Смотрите также Клопотенко поддержал Ольгу Сумскую, которую критикуют из-за дочери Паперной, которая живет в России

Клопотенко ответил Рамине

Евгений узнал новости и решил поделиться кратким комментарием по этому поводу. Он отреагировал на упреки Эсхакзай с юмором.

"Вот за "обычного" неприятно", – написал кулинар, сопроводив его эмодзи с улыбкой.



Клопотенко о комментариях Рамины / Фото с инстаграм-сториз

Напомним, Евгений Клопотенко раскритиковал Рамину Эсхакзай за ее интервью со Светланой Лободой и другими героями. Он иронически назвал ее ролики "эволюцией".

Заметим, что Евгений Клопотенко часто высказывает свое мнение по тем или иным темам, которые не касаются кулинарии. К примеру, он лаконично высказался о церемонии нынешнего Оскара, где наградили документальный фильм "Навальный". Кулинар поделился картинкой, на которой показал, как мир воспринимает "оппозиционного политика" и как его видят украинцы.

Также ресторатор признавался, что не хотел бы готовить блюда для президента Владимира Зеленского, потому что "может делать больше". Поэтому радостно согласился бы составить меню для всей семьи, если бы ему позвонила первая леди.