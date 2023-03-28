В інтерв'ю Євген Клопотенко пояснив свою позицію. Раніше він розповідав, що б приготував Владіміру Путіну, якби це була остання вечеря диктатора.

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У шеф-кухаря запитали, чи погодився б він відповідати за те, що їсть президент і його сім’я. Він відповів, що ні.

Ні, звичайно. Що це – я просто буду годувати одну людину? Так, він президент. Але я можу зробити більше, ніж просто годувати президента,

– сказав Клопотенко.

Ресторатор відмітив, що якби йому зателефонувала перша леді Олена Зеленська і попросила скласти меню для її сім’ї, то на це він би погодився.

"Без проблем зміг би це організувати. А так, щоб годувати – у мене інша роль. Мені не треба, щоб я був кухарем президента", – заявив Євген.

До слова, разом з Оленою Зеленською Євген Клопотенко реформував шкільне харчування. Вони часто бачилися з робочих питань і ніколи не спілкувалися на особисті теми. Шеф-кухар розповів, яка перша леді в реальному житті.

Євген Клопотенко навіть пожартував з Олени Зеленської. "Можливо, це її образ, а насправді вона деспот. Ніхто не знає, окрім президента", – підколов шеф-кухар.