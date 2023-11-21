Після фейкового весілля: Євген Клопотенко зізнався, чи є в нього дівчина

Відомий шеф-кухар Євген Клопотенко розповів детальніше про своє особисте життя. Він зазначив, чи має зараз дівчину.

Нещодавно чоловік поширював світлини, зроблені біля РАЦСу з дівчиною у білій сукні з вишивкою. Підписники подумали, що Євген одружився. Пізніше з'ясувалося, що ролик – це постанова.

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Клопотенко сказав, чи має дівчину

Шеф-кухар відверто розповів, чи залишається холостяком. За словами Клопотенка, у нього навіть немає часу, щоб зустрітися з друзями.

Немає в мене ні дівчини, ні хлопця. Мені щось не вдається організувати це,

– відповів він.

Клопотенко також додав, що у нього немає багато друзів зараз. Він присвячує весь свій час кар'єрі.

У мене друзі – це моя духовка,

– зазначив Євген.

Програма Євгена Клопотенка: дивіться відео онлайн

Що відомо про особисте життя Євгена Клопотенка