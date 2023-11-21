Після фейкового весілля: Євген Клопотенко зізнався, чи є в нього дівчина
Відомий шеф-кухар Євген Клопотенко розповів детальніше про своє особисте життя. Він зазначив, чи має зараз дівчину.
Нещодавно чоловік поширював світлини, зроблені біля РАЦСу з дівчиною у білій сукні з вишивкою. Підписники подумали, що Євген одружився. Пізніше з'ясувалося, що ролик – це постанова.
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Клопотенко сказав, чи має дівчину
Шеф-кухар відверто розповів, чи залишається холостяком. За словами Клопотенка, у нього навіть немає часу, щоб зустрітися з друзями.
Немає в мене ні дівчини, ні хлопця. Мені щось не вдається організувати це,
– відповів він.
Клопотенко також додав, що у нього немає багато друзів зараз. Він присвячує весь свій час кар'єрі.
У мене друзі – це моя духовка,
– зазначив Євген.
Програма Євгена Клопотенка: дивіться відео онлайн
Що відомо про особисте життя Євгена Клопотенка
- Загалом чоловік рідко розповідає про своє особисте життя. Відомо, що Євген надає перевагу вільним стосункам. Шеф-кухар не бачить себе у класичній родині. Йому важливо мати особистий простір та будувати життя окремо від коханої.
- Нещодавно шеф-кухар публікував кілька фото, на яких стоїть біля РАГСу з ймовірною обраницею. З'ясувалося, що це була солістка гурту OY Sound System Вікторія Родко. Колектив брав участь у Національному відборі на Євробачення-2023. Дівчина обрала білу сукню з вишивкою та пальто. Також вона одягнула фату. Усі подумали, що пара одружилась.
- Однак згодом з'ясувалося, що весілля було фейковим. Гумористичний ролик зняли для того, щоб заликати людей донатити. Вони хотіли зібрати кошти на автомобілі для медиків інтернаціонального легіону. Сума була 2 мільйони гривень.