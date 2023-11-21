Недавно мужчина распространял фотографии, сделанные возле ЗАГСа с девушкой в белом платье с вышивкой. Подписчики подумали, что Евгений женился. Позже выяснилось, что ролик – это постановка.

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Клопотенко сказал, есть ли у него девушка

Шеф-повар откровенно рассказал, остается ли холостяком. По словам Клопотенко, у него даже нет времени, чтобы встретиться с друзьями.

Нет у меня ни девушки, ни парня. Мне что-то не удается организовать это,

– ответил он.

Клопотенко также добавил, что у него нет много друзей сейчас. Он посвящает все свое время карьере.

У меня друзья – это моя духовка,

– отметил Евгений.

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