Тепер кухар поділився новим відео біля РАЦСу. Він з "нареченою" у гумористичному ролику закликав донатити на авто для фронту.

Цікаво Продюсер Полякової розкрив нові подробиці "лакшері" весілля у Львові: "Торт пластиковий"

Чи справжнім було весілля Клопотенка

Євген Клопотенко до останнього тримав інтригу щодо свого весілля зі співачкою Вікторією Родько. Тепер він нарешті пояснив, що сталося насправді.

Виявляється, вони "зіграли весілля", щоб зібрати гроші на автомобілі для медиків інтернаціонального легіону. Їхня ціль – 2 мільйони гривень.

Заради такої справи я готовий до весілля. До того ж коли поруч співає чарівна наречена Вікторія Родько, а містом возить шофер мрії Василь Байдак – це не так вже стресово, а дуже приємно,

– написав Клопотенко.

Знаменитості оголосили збір на купівлю авто Pajero Wagon. Машина допоможе рятувати людей з прифронтових територій.

"Відкладайте ножі та вінчики й дивіться новий кліп "Донати". А після перегляду – спершу донат", – додав шеф-кухар.

Цікаво, що шанувальники Клопотенка відразу ж запідозрили, що весілля несправжнє. Адже він неодноразово говорив, що поки не готовий до сімейного життя.

Що пишуть у коментарях:

"Жень, навіть я вже почала вірити в твоє одруження… Так тримати – робите важливу справу".

"Знала, шо це несправжнє весіллє, бо на місці нареченої маю бути я".

"Чекайте-чекайте! То що? Це все заради грошей? Чи весілля було?"

"Відео в стилі "наше весілля" з 90-х. Гарну справу робите".

"Так і знала, що це фейк".

Що відомо про "весілля" Євгена Клопотенка