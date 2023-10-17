Шеф-кухар та дослідник української кухні Євген Клопотенко заінтригував прихильників новими фото на своїх сторінках. Ймовірно, кулінар одружився.

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Євген Клопотенко натякнув на одруження

Ресторатор поділився кількома світлинами, на яких позує на тлі РАГСу разом з ймовірною обраницею.

Дівчина поряд з Клопотенком – Вікторія Родко, солістка гурту OY Sound System, що брав участь у Національному відборі на Євробачення-2023. Вона одягнена у білу сукню з вишивкою та пальто, свій образ співачка доповнила фатою та букетом квітів.

Євген Клопотенко натомість обрав рожеву футболку, сірий костюм у стилі 90-х та крокси.

Щастя любить тишу і коли про нього мовчать,

– написав кулінар.



Євген Клопотенко, ймовірно, одружився / Фото з соцмереж Євгена Клопотенка

На "весіллі" також засвітився гуморист та волонтер Василь Байдак. Скоріш за все, "наречені" були потрібні для зйомок відео для збору на потреби військових. Чи справді весілля відбулось, чи ні – невідомо. Всіма деталями Євген Клопотенко обіцяв поділитися згодом.



Василь Байдак на "весіллі" / Фото з його інстаграму



Євген Клопотенко, ймовірно, одружився / Фото з соцмереж Євгена Клопотенка

Що відомо про особисте життя Євгена Клопотенка

Шеф-кухар рідко ділився деталями особистого життя. Він зізнавався, що в нього є дівчина, але їхні стосунки "досить незвичні". В одному з випусків свого кулінарного шоу Євген розповідав, що його кохана родом з Миколаєва та працює кондитером.

Євген Клопотенко – прихильник вільних відносин, про що неодноразово казав. Для нього стосунки – обтяжлива й "депресивна річ". Він додавав, що не бачить себе у класичній родині. Кулінар хотів би зустрічатись з дівчиною, мати дітей, але не ставати "половинками", а залишатися окремими особистостями.