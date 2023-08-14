Євген пояснив, що артистці треба публічно вийти, засудити та відректися від всього російського. На думку кухаря, тоді українці їй пробачать.
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Євген Клопотенко висловився про Лободу
Він зауважив, що артистці треба перепросити в українців. Окрім цього, публічно "послати" всіх росіян.
Нехай Лобода вийде і скаже, що Путін л*х і пішло все в ж*пу. Я українка. Усі російські пісні, до побачення. Я була дурепою, нічого не розуміла, вибачте мені, що була тупорила. Тепер я хочу, щоб ви прийняли мене назад, тому що я зрозуміла, що таке Україна,
– зазначив кухар.
"Але вона ненормальна, тому не може так сказати. І якщо вона скаже публічно, що вона проти всіх (росіян – 24 Канал) і на х*р усіх пошле — тоді все буде чудово", — додав Клопотенко.
Інтерв'ю з Євгеном Клопотенком: дивіться відео онлайн
Що інші українські артисти думають про Лободу
- MELOVIN не впевнений, що таким виконавцям як Лобода варто довіряти. На його думку, їх треба забути, адже вони можуть "перевзутися" й вдруге.
- Фронтвумен гурту ONUKA Ната Жижченко переконана, що репутацію обнулити не можна. І будь-які вчинки, чи слова, також не можна стерти. Тож люди все одно пам'ятатимуть про ті, чи інші дії артистів.
- Олександр Пономарьов керується Біблією відтак дотримується думки "не суди, не судимим будеш". Він вважає, що таким як Ані Лорак і Таїсія Повалій, які обрали Росію, варто було б вчинити бодай як Світлана Лобода, котра "встала, піднялася й поїхала".
- Коля Сєрга сказав, що Лободі треба дати можливість виступити на передовій, аби вона подивилася в очі та відповіла на питання військових.