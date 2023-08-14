Євген пояснив, що артистці треба публічно вийти, засудити та відректися від всього російського. На думку кухаря, тоді українці їй пробачать.

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Євген Клопотенко висловився про Лободу

Він зауважив, що артистці треба перепросити в українців. Окрім цього, публічно "послати" всіх росіян.

Нехай Лобода вийде і скаже, що Путін л*х і пішло все в ж*пу. Я українка. Усі російські пісні, до побачення. Я була дурепою, нічого не розуміла, вибачте мені, що була тупорила. Тепер я хочу, щоб ви прийняли мене назад, тому що я зрозуміла, що таке Україна,

– зазначив кухар.

"Але вона ненормальна, тому не може так сказати. І якщо вона скаже публічно, що вона проти всіх (росіян – 24 Канал) і на х*р усіх пошле — тоді все буде чудово", — додав Клопотенко.

Інтерв'ю з Євгеном Клопотенком: дивіться відео онлайн

Що інші українські артисти думають про Лободу