Свята ніч з зірками: Євген Клопотенко порекомендував для застілля свій рецепт узвару

Український кухар та представник престижного рейтингу 50 Next Євген Клопотенко обожнює готувати свій узвар. Проте, як справжньому професіоналу, йому завжди хочеться знайти цікаві рішення та гармонійні поєднання.

Для повноцінної Святої вечері кухар радить також зварити ароматний напій, тому поділився з 24 каналом своїм ексклюзивним рецептом узвару з розмарином.

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Цікаво, що ж готують українські зірки в передвечір Різдва? Сайт 24 каналу запустив спецпроєкт "Свята ніч з зірками" , де з 1 по 6 січня ми опублікуємо найцікавіше пісне меню до святкового столу. З першою різдвяною зіркою ви зможете посмакувати стравами, які також будуть на Святій вечері у ваших улюблених артистів.Авторка проєкту – керівниця розділу LifeStyle 24 Уляна Журба

Євген Клопотенко наголошує, що узвар з розмарином якнайкраще підійде до будь-якого столу – і до святкового, і до буденного. Але йому, як поціновувачу незвичайних поєднань смаків, завжди хотілося додати в рецепт чогось нового. Чогось, що посилить і розкриє смак сухофруктів.

Я додавав до нього різні трави і спеції і зрештою зупинився на розмарині, який, на мій погляд, надає узвару ідеального хвойного присмаку. Упевнений, що цей смак вам теж сподобається,

– каже Клопотенко.

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Рецепт узвару з розмарином

Інгредієнти:

сухофрукти (яблука, груші, сливи) – 500 грамів;

цукор – 2 – 3 столові ложки;

розмарин – 4 гілочки.



Рецепт узвару з розмарином від Євгена Клопотенка / Фото пресслужби

Спосіб приготування узвару з розмарином:

Сухофрукти добре промиваємо. Викладаємо в каструлю і заливаємо холодною водою.

Доводимо до кипіння, додаємо цукор – особисто Клопотенку подобається, коли узвар не надто солодкий.

Знімаємо з вогню і додаємо гілочки розмарину, порізані великими шматками. Закриваємо кришкою і даємо настоятися.

Для приготування напою загалом потрібно виділити 35 хвилин.

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Клопотенко поділився рецептом узвару для проєкту "Свята ніч з зірками" / Фото пресслужби