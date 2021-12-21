Закордонні та українські зірки все частіше показують святкові декорації, які з'являються в їхніх будинках. Не стала винятком Єва Лонгорія. Цього року вона вирішила довірити цю справу професіоналам.

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Як Єва Лонгорія прикрасила будинок до Різдва

Акторка показала, як відбувався процес підготовки. Спершу вона показала декораторці прикраси, які має вдома, однак та зазначила, що вони не знадобляться. Вже ввечері будинок зірки сяяв величезною кількістю ялинкових вогнів. Також у будинку Лонгорії є велика ялинка з яскравими іграшками. Сходи та вхід у будинок прикрашають гілки ялинки, що також гарно задекоровані та сяють.

Разом із сином Сантьяго акторка тепер насолоджується святковою атмосферою, яка панує вдома. Це прекрасний, чарівний час і з такими яскравими декораціями справді хочеться повірити в диво.

Настав сезон! Щиро дякуємо за те, що зробили наш дім таким святковим. Нам це подобається!

– написала Лонгорія під відео.

Які зірки вже прикрасили будинок до свят