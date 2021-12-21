Зарубежные и украинские звезды все чаще показывают праздничные украшения, которые появляются в их домах. Не стала исключением Ева Лонгория. В этом году она решила доверить это дело профессионалам.

Смотрите также: В платье от Андре Тана: Леся Никитюк обольстительно позировала на фоне рождественских декораций

Как Ева Лонгория украсила дом к Рождеству

Актриса показала, как происходил процесс подготовки. Сначала она показала декоратору украшения, которые имеет дома, однако отметила, что они не понадобятся. Уже вечером жилье звезды сияло огромным количеством елочных огней. Также в доме Лонгории есть большая елка с яркими игрушками. Лестница и вход в дом украшают ветки елки, также хорошо задекорированные и сияющие.

Вместе с сыном Сантьяго актриса теперь наслаждается праздничной атмосферой, царящей дома. Это прекрасное, волшебное время, и с такими яркими декорациями действительно хочется поверить в чудо.

Наступил сезон! Искренне благодарим за то, что сделали наш дом таким праздничным. Нам это нравится!

– написала Лонгория под видео.

Какие звезды уже украсили дом к праздникам