Поки на вулиці справжня зима, з'явився новорічний настрій, знаменитості розпочали підготовку до свят. Однією з перших відомих людей, які прикрасили помешкання, стала Наталія Могилевська.

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Новорічні декорації Наталії Могилевської

Артистка позувала на камеру в молочному светрі з високою горловиною та спідниці. Такий look вийшов дуже ніжним та атмосферним. Волосся Могилевська акуратно вклала, а на обличчі зробила насичений макіяж з темно-коричневими тінями на повіках і нюдовою матовою помадою на губах. Також привертає увагу її бездоганний червоний манікюр.

На столі перед Наталією були розміщені красиві новорічні декорації, які прикрашатимуть її житло на свята:

маленька біла ялинка з прозорими іграшками;

білосніжний гномик;

іграшка у вигляді феї;

свічники.

"У мене вже Новий рік", – підписала фото Могилевська.



Наталія Могилевська показала новорічні декорації / Фото з інстаграму співачки

Нагадаємо, серед українських зірок, які вже прикрасили ялинку, є співачка Камалія. Грудень насичений роботою, тому артистка створила вдома святкову атмосферу, яка надихає.