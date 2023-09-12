Разом з дітьми Єлизавета живе в Мілані. Олександр Скічко час від часу теж відвідує рідних за кордоном.

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Дружина Скічка приїхала до Києва

Тепер Юрушева нарешті змогла відвідати столицю України. Блогерка поділилася, що дуже рада своєму приїзду, адже Київ для неї – це місце сили.

За словами Єлизавета, в неї такі відчуття, ніби вона приїхала до мами додому.

Мій любий Київ. На фото – щаслива я, яка повернулася додому, до свого місця сили, аби розібратися з усіма сумнівами та зрозуміти, що не важливо, де ти, – в тебе є тільки один дім, який ти любиш всім серцем,

– написала Юрушева.



Єлизавета Юрушева в Києві / Фото з її інстаграму

Блогерка переконана, що Київ її завжди наповнює та направляє. Тут її серце завжди б'ється сильніше, а інтуїція набирає нових обертів.

Чи залишиться Юрущева в Україні

Єлизавета приїхала до України лише на кілька днів. Вона зізналася, що їй шкода, адже треба покидати Київ та знову їхати за кордон.

"На жаль, мені скоро знову час покидати тебе, мій рідний дім, але я рада кожному моменту тут, кожній зустрічі. На жаль, не змогла побачити всіх, кого хотіла, але мушу їхати до дітей", – відповіла дружина Скічка.

Коли Єлизавета Юрушева виїхала з України