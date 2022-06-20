34-річна Єлизавета Юрушева, як і всі, була наслухана про ймовірне вторгнення Росії, але до останнього не вірила, що та нападе. Летіти за кордон вагітною вона не хотіла, бо лікарі забороняли навіть довго сидіти в машині. Однак на цьому наполіг батько-мультимільйонер і чоловік Олександр Скічко.

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Чому дружина Скічка виїхала за кордон до війни

З України вагітна Юрушева виїхала за тиждень до початку повномасштабної війни, коли всі посольства покинули країну. Однак була впевнена, що летить в Австрію пересидіти, поки "вони всі там заспокояться".

Мої батьки дуже наполягали, щоб я поїхала, тому що була на восьмому місяці вагітності, жила одна з дітьми, а Саша був у Черкасах. Всі дуже за мене хвилювалися й випхали. Я не сприймала все серйозно й узагалі не вірила у всі ці чутки,

– зізналася бізнес-леді.

Ба більше, вона навіть взяла зворотний квиток додому на 24 лютого. Проте о 5 ранку її розбудив дзвінок чоловіка.

"Мене набрав Саша о 5 ранку і сказав, що почалася війна, і щоб я не хвилювалася, що все буде добре. А далі все було як у тумані. Але я пам'ятаю, що постійно собі казала: "Ліза, ти вагітна, спокійно, заспокойся, все буде добре". Мені було дуже сильно страшно за Сашу й за батьків. Я не могла в це повірити", – пригадала Єлизавета Юрушева зі сльозами на очах.

Скриншот з інстаграм-сторіс Єлизавети Юрушевої

Де Юрушева народила третю дитину

Донька Скічка та Юрушевої, яку назвали Анною, народилася в Австрії й за свої два місяці встигла поподорожувати світом.

Крихітна народилась у Відні. Зараз ми перебуваємо в Італії, але скоро теж будемо звідси їхати,

– заявила дружина Скічка в інстаграм-сторіс.

"Словами неможливо передати, як сильно хочеться додому, чи хоча б повернутися в Україну", – додала вона. Однак, очевидно, наступна їхня зупинка – не Київ.