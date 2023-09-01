Акторка не повідомила, як довго мама Мішиної – Наталя – пробуде в Україні. Нагадаємо, що раніше батьки зірки жили в окупованому Криму.
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Ксенія Мішина наприкінці серпня разом з сином Платоном відпочила в Ізраїлі, де мала змогу провести час зі своїми батьками.
30 серпня настав час повертатися до України, адже сину акторки 1 вересня потрібно було йти до школи. Проте Мішина вирішила ще трошки часу провести з близькою людиною, тому забрала свою маму додому.
Радісною новиною акторка поділилася в інстаграм-сторіс. Вона зізналася прихильникам, що приїхала з сином та мамою до України.
Ксенія Мішина привезла маму до України / Скриншот з інстаграм-сторіс
Після важкої дороги з Ізраїлю родина зупинилася на деякий час у Львові, щоб відпочити та насолодитися прогулянками по місту.
Ввечері Мішина вирушила до Києва. Вдома їх зустріла няня. Чи приїхала мама зірки до столиці – невідомо. Ксенія не показувала спільних фото.
Няня зустріла Мішину з сином вдома / Скриншот з інстаграм-сторіс
Де живуть батьки Ксенії Мішиної
- Після окупації Криму рідні акторки продовжили жити у Севастополі. Родина не мала змоги часто бачитися, тому у липні цього року Мішина вперше за 1,5 роки зустрілася з мамою під час поїздки до Туреччини.
- А нещодавно акторка зустрілася з батьками у Тель-Авіві, де вже тривалий час мешкає її прабабуся.
- Раніше Мішина говорила, що стосунки з батьками – це дуже болюча тема для неї, адже життя роз'єднало їх. Часто акторці дорікають через те, що її батьки не покидають окупований Крим. Та для неї дуже важливо продовжувати спілкування з рідними.