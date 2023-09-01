Акторка не повідомила, як довго мама Мішиної – Наталя – пробуде в Україні. Нагадаємо, що раніше батьки зірки жили в окупованому Криму.

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Ксенія Мішина наприкінці серпня разом з сином Платоном відпочила в Ізраїлі, де мала змогу провести час зі своїми батьками.

30 серпня настав час повертатися до України, адже сину акторки 1 вересня потрібно було йти до школи. Проте Мішина вирішила ще трошки часу провести з близькою людиною, тому забрала свою маму додому.

Радісною новиною акторка поділилася в інстаграм-сторіс. Вона зізналася прихильникам, що приїхала з сином та мамою до України.



Ксенія Мішина привезла маму до України / Скриншот з інстаграм-сторіс

Після важкої дороги з Ізраїлю родина зупинилася на деякий час у Львові, щоб відпочити та насолодитися прогулянками по місту.

Ввечері Мішина вирушила до Києва. Вдома їх зустріла няня. Чи приїхала мама зірки до столиці – невідомо. Ксенія не показувала спільних фото.



Няня зустріла Мішину з сином вдома / Скриншот з інстаграм-сторіс

Де живуть батьки Ксенії Мішиної