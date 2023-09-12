Вместе с детьми Елизавета живет в Милане. Александр Скичко время от времени тоже посещает родных за границей.
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Жена Скочка приехала в Киев
Юрушева наконец смогла посетить столицу Украины. Блогерша поделилась, что очень рада своему приезду, ведь Киев для нее – это место силы.
По словам Елизавета, у нее такие ощущения, будто она приехала к маме домой.
Мой дорогой Киев. На фото – счастливая я, вернувшаяся домой, к своему месту силы, чтобы разобраться со всеми сомнениями и понять, что не важно где ты, – у тебя есть только один дом, который ты любишь всем сердцем,
– написала Юрушева.
Елизавета Юрушева в Киеве / Фото с ее инстаграммы
Блогерша убеждена, что Киев ее всегда наполняет и направляет. Здесь ее сердце всегда бьется сильнее, а интуиция набирает новые обороты.
Остается ли Юрущева в Украине
Елизавета приехала в Украину всего на несколько дней. Она призналась, что ей жалко, ведь надо покидать Киев и снова ехать за границу.
"К сожалению, мне скоро снова пора покидать тебя, мой родной дом, но я рада каждому моменту здесь, каждой встрече. К сожалению, не смогла увидеть всех, кого хотела, но должна ехать к детям", – ответила жена Скичка.
Когда Елизавета Юрушева уехала из Украины
- Когда началась война, Александр Скичко был губернатором Черкасской области. Его беременная жена по просьбам родственников уехала за границу за неделю до нападения России.
- Елизавета поначалу уехала в Австрию. Там она родила дочь, которую назвали Анной. Со временем семья переехала в Италию, где осела. Юрушева поступила в университет на дизайнера.
- Александр Скичко также иногда выезжает за границу во время полномасштабной войны. По словам жены, эксочельщик ОГА время от времени посещает семью. Он может выезжать из Украины, ведь отец троих детей.