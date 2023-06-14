Сама ж Єлизавета Юрушева разом з дітьми під час війни живе в Мілані, де навчається на дизайнерку. У новій країні бізнес-леді наважилася опанувати нову професію.

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Чи виїхав Олександр Скічко за кордон

В інстаграмі Єлизавета часто ділиться сімейними світлинами. Інколи вона показує, як проводить час з коханим і дітьми в Мілані. Тому підписники цікавляться, як Олександр виїхав з України під час війни та чи повернеться він додому. В інстаграм-сторіз жінка чесно відповіла на запитання та зізналася, що Скічко не виїжджав з України, залишається вдома, але інколи приїжджає до сім'ї. Він може вільно перетинати кордон, оскільки є батьком трьох дітей.

Він не виїхав. Він до нас приїжджає іноді. У нас троє дітей,

– написала Єлизавета.



Дружина Скічка відповіла, як він виїжджає за кордон / Скриншот інстаграм-сторіз Юрушевої

Чоловіки, які під час війни виїхали за кордон