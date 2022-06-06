Єлизавета ІІ закрила святкування ювілею: зворушлива поява на балконі з сім'єю

У неділю, 5 червня, завершилося чотириденне святкування платинового ювілею Єлизавети ІІ. Після всіх урочистостей Її Величність вдруге вийшла на балкон, аби подякувати нації.

96-річна королева Єлизавета ІІ стала першим в історії британським монархом, який відзначив платиновий ювілей на троні, тож святкування було як ніколи масштабним – військовий парад Trooping the Color, служба подяки, концерт з Даяною Росс та вуличні вечірки по всій країні. Фінальну крапку в торжестві поставила сама Її Величність на балконі Букінгемського палацу.

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Єлизавета ІІ з'явилася на балконі Букінгемського палацу з сім'єю

5 червня королева Єлизавета ІІ несподівано вийшла на балкон Букінгемського палацу після підняття королівського штандарта на параді. До неї приєдналися спадкоємці престолу зі своїми сім'ями – принц Чарльз з дружиною Каміллою Корнуольською, принц Вільям з Кейт Міддлтон і 8-річний принц Джордж. Поряд з хлопчиком також були його сестра Шарлотта та молодший брат Луї.

Її Величність постала перед багатотисячною публікою у зеленому пальті, зеленому капелюшку та білих рукавичках. Вона по-королівськи привіталася з нацією – помахала рукою – та слухала, як натовп співає неофіційний гімн "Боже, бережи королеву".

Усміхнена королева з'являється на балконі Букінгемського палацу, коли нація дякує їй за 70 років самовідданої служби,

– йдеться у підписі.

Яке чудове завершення цих екстра особливих платинових ювілейних вихідних. Дякуємо всім, хто прийшов сьогодні та у вихідні прославляти Її Величність Королеву,

– написали герцоги Кембриджські у своєму інстаграмі.

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Варто зауважити, що більшу частину "платинових" вихідних королева Єлизавета ІІ пропустила. Її не було ані на службі подяки в соборі Святого Павла, ані на концерті Platinum Party At The Palace, ані на ювілейних обідах, ані на театралізованому параді навколо Букінгемського палацу. Весь цей час вона була у Віндзорському замку.

на параді-карнавалі 5 червня була представлена позолочена карета Gold State Coach, якій 260 років. У ній Єлизавета ІІ проїхалася вулицями Лондона в день коронації 2 червня 1953 року. Оскільки Її Величність пропустила святкову процесію, у кареті з'явилася її голограма з того історичного дня, передає ABC News.

Позолочена карета королеви Єлизавети ІІ: відео

Де з'являлася Її Величність під час платинового ювілею: