96-летняя королева Елизавета II стала первым в истории британским монархом, который отметил платиновый юбилей на троне, так что празднование было как никогда масштабным – военный парад Trooping the Color, служба благодарения, концерт с Даяной Росс и уличные вечеринки по всей стране. Финальную точку в торжестве поставила сама Ее Величество на балконе Букингемского дворца.

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Елизавета II появилась на балконе Букингемского дворца с семьей

5 июня королева Елизавета II неожиданно вышла на балкон Букингемского дворца после поднятия королевского штандарта на параде. К ней присоединились наследники престола со своими семьями – принц Чарльз с женой Камиллой Корнуольской, принц Уильям из Кейт Миддлтон и 8-летний принц Джордж. Рядом с мальчиком были его сестра Шарлотта и младший брат Луи.

Ее Величество предстало перед многотысячной публикой в зеленом пальто, зеленой шляпке и белых перчатках. Она по-королевски поздоровалась с нацией – помахала рукой – и слушала, как толпа поет неофициальный гимн "Боже, храни королеву".

Улыбающаяся королева появляется на балконе Букингемского дворца, когда нация благодарит ее за 70 лет самоотверженной службы,

– говорится в подписи.

Какое чудесное завершение этих экстра особых платиновых юбилейных выходных. Спасибо всем, кто пришел сегодня и в выходные прославлять Ее Величество Королеву,

– написали герцоги Кембриджские в своем инстаграме.

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Следует заметить, что большую часть "платиновых" выходных королева Елизавета II пропустила. Ее не было ни на службе благодарения в соборе Святого Павла, ни на концерте Platinum Party At The Palace, ни на юбилейных обедах, ни на театрализованном параде вокруг Букингемского дворца. Все это время она была в Виндзорском замке. Кстати, на параде-карнавале 5 июня была представлена позолоченная карета Gold State Coach, которой 260 лет. В ней Елизавета II проехалась по улицам Лондона в день коронации 2 июня 1953 года. Поскольку Ее Величество пропустило праздничную процессию, в карете появилась ее голограмма с того исторического дня, передает ABC News.

Позолоченная карета королевы Елизаветы II: видео

Где появлялось Ее Величество во время платинового юбилея: