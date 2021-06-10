Єлизавета II захопила ніжним образом у квітковій сукні: чарівний вихід королеви

Королева Єлизавета II днями з'явилась на публіці до дня народження померлого принца Філіпа. Вона продемонструвала миловидний образ у блакитній сукні з принтом.

До ювілею принца Філіпа президент Королівського садівничого товариства Кейт Від вручив Єлизаветі II зворушливий подарунок – сорт нової троянди під назвою "Герцог Единбурзький". На зустрічі британська королева з'явилась у надзвичайно ніжному образі.

До теми Єлизаветі II подарували сорт троянд, названий на честь померлого принца Філіпа

Образ Єлизавети II

Її Величність з початком літа обирає легкі вбрання, зокрема сукні. Цього разу вона також з'явилась перед камерами у повітряній сукні блакитного кольору з білим квітковим принтом, що мала елегантний та ніжний вигляд.

Зверху королева накинула молочний кардиган на ґудзиках та поєднала вбрання з чорними лоферами із золотистою вставкою. Чарівний образ вона доповнила улюбленими перлинними аксесуарами – намистом та сережками, а також наручним годинником і сонцезахисними окулярами.

Єлизавета II зробила звичну зачіску, уклавши волосся пишними кучерями. На обличчі королева зробила легкий макіяж з акцентом на губах.



Єлизавета II / Фото Getty Images​



Єлизавета II / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Елегантні аутфіти Єлизавети II