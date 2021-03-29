Єлизавета II відкинула поради принца Гаррі та Меган Маркл щодо змін у палаці

Королева Єлизавета ІІ відхиляла поради, які ініціювали принц Гаррі та Меган Маркл щодо змін у палаці. Також вона не запросила їх взяти участь у розслідуванні щодо проявів расизму.

Королівська експертка Кеті Ніколл розповіла, що під час проживання Меган Маркл та принца Гаррі в палаці, амбітне подружжя мало безліч ідей, як змінити старі установки та внести щось нове у ритм життя монаршої родини.

Це цікаво Принц Вільям став найсексуальнішим лисим чоловіком світу

Єлизавета II "відкинула" Гаррі та Меган

Зі всіма ідеями подружжя зверталося до королеви Єлизавети II, адже вони хотіли брати активну участь у житті родини. Однак за словами Кеті Ніколл, та відхиляла всі їхні пропозиції.

Гаррі й Меган дуже хотіли б взяти участь в обговоренні того, як палац може стати більш ефективним місцем роботи. Але у мене таке відчуття, що все це вирішувалося всередині компанії. Про це дбають придворні під наглядом королеви й членів королівської сім'ї,

– розповіла експертка.

У резонансному інтерв'ю принца Гаррі та Меган Маркл, подружжя заявило про расизм у королівській родині. Після гучного висловлювання, у палаці розпочали розслідування стосовно цього. Однак Єлизавета II не вважає за потрібне запрошувати до участі саму пару, що виглядає дивно, на думку Кеті Ніколл.

"Я думаю, це дуже показово, що Меган і Гаррі не запросили брати участь у розслідуванні звинувачень у знущаннях проти Меган. Їх навмисно тримають на відстані від цього. Пара розірвала стосунки з палацом, з придворними..." – поділилась інсайдерка.

Звинувачення в расизмі королівської сім'ї