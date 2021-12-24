Єлизавета II віддасть шану принцу Філіпу у вкрай особистому різдвяному привітанні

З'явилося перше фото зі зйомок традиційного різдвяного привітання від королеви Єлизавети II. Цього року воно буде особливим та дуже особистим, адже Її Величність вшановуватиме пам'ять покійного чоловіка.

Вже завтра, 25 грудня, у мережі з'явиться традиційне привітання королеви Єлизавети II з Різдвом. Букінгемський палац опублікував перше фото зі зйомок, чим лиш підігрів цікавість.

До слова Єлизавета II одягнула білу сукню на ділову зустріч: нові фото королеви

Яким буде цьогорічне привітання Єлизавети II

На знімку Єлизавета II позує у червоній сукні та з макіяжем. Цього року на її столі лише одна фотографія – спільна з герцогом Единбурзьким, зроблена у 2007 році.

ЗМІ вважають, що привітання королеви з Різдвом цього року буде "вкрай особистим" вшануванням пам'яті принца Філіпа.

Привертає увагу й брошка Її Величності. Вона також має певний символізм – вперше Єлизавета II одягнула її у 1947 році, коли разом з герцогом відпочивала під час медового місяця.



Єлизавета II на новому різдвяному привітанні / Фото Getty Images

Перше Різдво королеви без принца Філіпа

2021 рік стане першим для Єлизавети II, коли вона святкуватиме Різдво без чоловіка, принца Філіпа. До того ж чимало традиційних святкувань було скасовано через коронавірус, тож королева може бути самотньою у важливий день: