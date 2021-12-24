Уже завтра, 25 декабря, в сети появится традиционное поздравление королевы Елизаветы II с Рождеством. Букингемский дворец опубликовал первое фото со съемок, чем лишь подогрел интерес.

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Каким будет нынешнее поздравление Елизаветы II

На снимке Елизавета II позирует в красном платье и с макияжем. В этом году на ее столе только одна фотография – совместная с герцогом Эдинбургским, сделанная в 2007 году.

СМИ считают, что поздравление королевы с Рождеством в этом году будет "крайне личным" почтением памяти принца Филиппа.

Привлекает внимание и брошь Ее Величества. Она также имеет определенный символизм – впервые Елизавета II надела ее в 1947 году, когда вместе с герцогом отдыхала во время медового месяца.



Елизавета II на новом рождественском поздравлении / Фото Getty Images

Первое Рождество королевы без принца Филиппа

2021 год станет первым для Елизаветы II, когда она будет праздновать Рождество без мужа, принца Филиппа. К тому же немало традиционных празднований было отменено из-за коронавируса, поэтому королева может быть одинокой в важный день: