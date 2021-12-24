Вже завтра, 25 грудня, у мережі з'явиться традиційне привітання королеви Єлизавети II з Різдвом. Букінгемський палац опублікував перше фото зі зйомок, чим лиш підігрів цікавість.

До слова Єлизавета II одягнула білу сукню на ділову зустріч: нові фото королеви

Яким буде цьогорічне привітання Єлизавети II

На знімку Єлизавета II позує у червоній сукні та з макіяжем. Цього року на її столі лише одна фотографія – спільна з герцогом Единбурзьким, зроблена у 2007 році.

ЗМІ вважають, що привітання королеви з Різдвом цього року буде "вкрай особистим" вшануванням пам'яті принца Філіпа.

Привертає увагу й брошка Її Величності. Вона також має певний символізм – вперше Єлизавета II одягнула її у 1947 році, коли разом з герцогом відпочивала під час медового місяця.



Єлизавета II на новому різдвяному привітанні / Фото Getty Images

Перше Різдво королеви без принца Філіпа

2021 рік стане першим для Єлизавети II, коли вона святкуватиме Різдво без чоловіка, принца Філіпа. До того ж чимало традиційних святкувань було скасовано через коронавірус, тож королева може бути самотньою у важливий день: