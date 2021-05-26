Єлизавета II провела онлайн-аудієнцію: який ніжний образ обрала королева

Британська королева Єлизавета II продовжує залишатись у Віндзорському замку на карантині, тому провела дві аудієнції через відеозв'язок. Вона поспілкувалась із послом Камбоджі та послом Ефіопії.

Онлайн-аудієнції з Єлизаветою II відбулись 25 травня. Перша зустріч відбулась із Фарідом Каном, послом Камбоджі, та його дружиною, а друга – із Тефері Мелессе Десту з Ефіопії. Гості з інших країн прибули для аудієнції в Букінгем, в той час як королева залишалась у Віндзорі, який вже став постійно резиденцією монархині.

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Королева приймає на аудієнції посла з Ефіопії / Фото Getty Images



Посол Камбоджі з дружиною на аудієнції в Єлизавети II / Фото Getty Images

Образ Єлизавети II

Для зустрічі через відеозв'язок Єлизавета II обрала ніжну сукню блакитного кольору з квітковим орнаментом. На її шиї та вухах були традиційні прикраси з перлин. Сама королева була у відмінному настрої та багато усміхалась під час зустрічей.



Єлизавета II на онлайн-аудієнції / Фото Getty Images

Хто з королівської сім'ї виходить у світ

Останнім часом представники сім'ї активізувались та збільшили кількість робочих візитів. На це повпливало зменшення захворюваності коронавірусом у Великій Британії, а також вакцинація серед більшості престолонаслідників – вакцинувалась Єлизавета II, принц Чарльз, Камілла Паркер-Боулз, принц Вільям.