Після смерті батька принц Чарльз рідко з'являється на публіці. Королівська родина важко переживає втрату принца Філіпа, однак усі її члени продовжують виконувати свої обов'язки перед народом Великої Британії.

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Новий вихід принца Чарльза та герцогині Корнуольської

Подружжя відвідало місто Ковентрі, яке стало містом культури Великої Британії 2021 року. Камілла постала перед публікою у темно-синій сукні з підкладкою, що схожа на білу сорочку. Поверх одягнула коротку чорну накидку. Поєднала таке вбрання з чорними черевиками на низькій підошві.

Коротке біляве волосся герцогиня вклала у фірмову зачіску, а на обличчі зробила виразний макіяж з темними тінями на повіках. Довершила аутфіт лаконічними золотими прикрасами.

Принц Чарльз для урочистого виходу обрав блакитний смугастий костюм, білу сорочку та краватку з принтом. Він разом із дружиною мило усміхалися.

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На заході принц познайомився з членами індійської громади, які збирали кошти на допомогу тим, хто в Індії постраждав від COVID-19, та відвідав стару електростанцію Daimler, що була перетворена на центр для художників. Також Чарльз почув про роботу, яка проводиться з перетворення каналу на простір громади, де місцеві жителі можуть проводити час, перебуваючи біля води та природи.

Тим часом герцогиня Корнуольська зустріла членів місцевої громади, які відвідують заходи бібліотеки Ковентрі, та відвідала жіночий центр притулку.