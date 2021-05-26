Онлайн-аудієнції з Єлизаветою II відбулись 25 травня. Перша зустріч відбулась із Фарідом Каном, послом Камбоджі, та його дружиною, а друга – із Тефері Мелессе Десту з Ефіопії. Гості з інших країн прибули для аудієнції в Букінгем, в той час як королева залишалась у Віндзорі, який вже став постійно резиденцією монархині.
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Королева приймає на аудієнції посла з Ефіопії / Фото Getty Images
Посол Камбоджі з дружиною на аудієнції в Єлизавети II / Фото Getty Images
Образ Єлизавети II
Для зустрічі через відеозв'язок Єлизавета II обрала ніжну сукню блакитного кольору з квітковим орнаментом. На її шиї та вухах були традиційні прикраси з перлин. Сама королева була у відмінному настрої та багато усміхалась під час зустрічей.
Єлизавета II на онлайн-аудієнції / Фото Getty Images
Хто з королівської сім'ї виходить у світ
Останнім часом представники сім'ї активізувались та збільшили кількість робочих візитів. На це повпливало зменшення захворюваності коронавірусом у Великій Британії, а також вакцинація серед більшості престолонаслідників – вакцинувалась Єлизавета II, принц Чарльз, Камілла Паркер-Боулз, принц Вільям.
- Нещодавно королева виходила у світ в честь відправлення у перше плавання HMS Queen Elizabeth – головного корабля серії авіаносців Королівського флоту.
- Принц Вільям та Кейт Міддлтон зараз перебувають в офіційному турі Шотландією.
- А принц Чарльз та Камілла кілька днів тому побували в місті культури Великої Британії 2021 року – Ковентрі.