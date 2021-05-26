Онлайн-аудиенция с Елизаветой II состоялась 25 мая. Первая встреча состоялась с Фаридом Каном, послом Камбоджи, и его женой, а вторая – с Тэфэри Мелессе Десту из Эфиопии. Гости из других стран прибыли для аудиенции в Букингем, в то время как королева оставалась в Виндзоре, который уже стал постоянной резиденцией монархини.

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Королева принимает на аудиенции посла из Эфиопии / Фото Getty Images



Посол Камбоджи с женой на аудиенции у Елизаветы II / Фото Getty Images

Образ Елизаветы II

Для встречи по видеосвязи Елизавета II выбрала нежное платье голубого цвета с цветочным орнаментом. На ее шее и ушах были традиционные украшения из жемчуга. Сама королева была в отличном настроении и много улыбалась во время встреч.



Елизавета II на онлайн-аудиенции / Фото Getty Images

Кто из королевской семьи выходит в свет

В последнее время представители семьи активизировались и увеличили количество рабочих визитов. На это повлияло уменьшение заболеваемости коронавирусом в Великобритании, а также вакцинация среди большинства престолонаследников – вакцинировалась Елизавета II, принц Чарльз, Камилла Паркер-Боулз, принц Уильям.