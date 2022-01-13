На официальной странице Букингемского дворца появилось сообщение от британской королевы. Она объявила о лишении своего сына военных званий и патронажей.

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Принца Эндрю лишили званий

Елизавета II не только вернула себе титулы герцога Йоркского, но и объявила его "частным лицом" в связи с судебным делом.

С одобрения и согласия королевы военные звания герцога Йоркского и королевские патронажи возвращены монархине. Герцог Йоркский в дальнейшем не будет выполнять никаких государственных обязанностей и будет отвечать по делу (имеется в виду иск Джуффре, – Showbiz 24) как частное лицо,

– сообщила королева.

Сообщение от Елизаветы II / Фото с инстаграма королевской семьи

Заметим, патронаж – это поддержка, привилегия или денежная помощь, оказываемая персоной или организацией. Патронажи в большинстве своем используют для продвижения определенных лиц. Представители монаршей семьи могут иметь по несколько десятков патронажей, право на которые предоставляет королева.

О том, что принца Эндрю могут лишить званий и патронажей, подозревали и раньше. К тому же, 150 ветеранов Великобритании подписали петицию с просьбой к королеве принять такое решение.

Принц Эндрю может предстать перед судом

Дело, о котором говорит королева в обращении, – иск Вирджинии Джуффре, которая обратилась в суд из-за того, что принц Эндрю вроде бы трижды имел с ней сексуальную связь, несмотря на ее несовершеннолетие.

В Лондоне еще в прошлом году прекратили расследование дела, заявив, что в нем предстоит разбираться Соединенным Штатам.

Уже в Нью-Йорке судья Льюис Каплан отклонил ходатайство адвокатов принца Эндрю о прекращении рассмотрения иска Джуффре. Судья сказал, что "жалоба госпожи Джуффре не расплывчата или двусмысленна", поэтому нет оснований отказывать в рассмотрении.

Это значит, что до 14 июля герцог Йоркский должен дать показания под присягой. Если дело не урегулируют, он может предстать перед судом с сентября по декабрь 2022 года.

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