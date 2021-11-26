Єлизавета II повідомила, що почувається краще і вже готується до Різдва

Британська королева Єлизавета II поділилась, що почувається набагато краще після тижнів відпочинку. Вона розпочала підготовку до свят.

Після тривожних новин про стан здоров'я королеви Єлизавети II з'явилися новини про її самопочуття. Її Величність нібито повідомила рідним, що почувається набагато краще.

Цікаво Насолода для очей королеви: у Віндзорському замку запалала 7-метрова ялинка

Єлизавета II добре почувається і готується до Різдва

Королева 17 грудня хоче відправитися у Норфолк. Щоправда, скоріш за все вона порушить традицію, і не їхатиме поїздом, а полетить вертольотом. Вона хоче відсвяткувати Різдво разом з усією родиною в Сандрінгемському палаці.

Королева повідомила всім, що останнім часом почувається набагато краще, і дуже чекає, коли прийме їх на Різдво. Як і інші сім'ї, це буде перший раз, коли Її Величність зможе зібратися зі своєю великою родиною після того, як була самотньою через пандемію коронавірусу,

– пишуть джерела.

Залишається невідомим те, чи запише Єлизавета II різдвяне привітання.

Покращене самопочуття Її Величності підтверджує й те, що вона вже кілька разів виходила на публіку: