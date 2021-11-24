Королева Великої Британії викликала на аудієнцію голову Банку Англії Ендрю Бейлі. Фото їхньої зустрічі опублікували в інстаграмі королівської родини.
До слова Принц Чарльз прокоментував стан здоров'я королеви Єлизавети II
Нова ділова зустріч Єлизавети II
На зустрічі королева усміхнена і в хорошому гуморі. Для аудієнції вона обрала стримане вбрання. Перед камерами Єлизавета II позувала у темно-смарагдовій сукні з принтом довжини міді.
Елегантний образ Її Величність доповнила чорними туфлями, двошаровим намистом та великою брошкою з перлинами. Вона вклала волосся в кучері й нафарбувала губи червоною помадою.
Єлизавета II та Ендрю Бейлі / Фото з інстаграму королівської сім'ї
Єлизавета II та Ендрю Бейлі / Фото з інстаграму королівської сім'ї
Якими були попередні виходи королеви
- Сьогодні вдруге за довгий час Єлизавета II постає на робочій зустрічі. Минулого разу вона бачилась з генералом сером Ніком Картером у квітковій сукні. Перед цим вона була на відпочинку, якого дотримувалась за порадою лікарів.
- 21 листопада Її Величність відвідала подвійні хрестини правнуків – синів принцеси Євгенії та Зари Тіндолл. Церемонія, яка була секретною, відбулась у Королівській каплиці Всіх Святих у Віндзорському парку