После тревожных новостей о состоянии здоровья королевы Елизаветы II появились новости о ее самочувствии. Ее Величество якобы сообщила родным, что чувствует себя гораздо лучше.

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Елизавета II хорошо себя чувствует и готовится к Рождеству

Королева 17 декабря хочет отправиться в Норфолк. Правда, скорее всего, она нарушит традицию и не будет ехать поездом, а полетит вертолетом. Она хочет отпраздновать Рождество вместе со всей семьей в Сандрингемском дворце.

Королева сообщила всем, что в последнее время чувствует себя гораздо лучше и очень ждет, когда примет всех на Рождество. Как и другие семьи, это будет первый раз, когда Ее Величество сможет собраться со своей большой семьей после того, как была одинока из-за пандемии коронавируса,

– пишут источники.

Остается неизвестным, запишет ли Елизавета II рождественское приветствие.

Улучшенное самочувствие Ее Величества подтверждает и то, что она уже несколько раз выходила на публику: