Британська королева Єлизавета II у час щотижневої особистої аудієнції зустрілась з прем'єр-міністром Борисом Джонсоном. Їхня розмова пройшла в Букінгемському палаці.

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Зазначимо, що позаду королеви видно сімейні фотографії в рамках – покійного чоловіка принца Філіпа, Вільяма і Гаррі з дружинами, а також знімок єдиної доньки принцеси Анни з чоловіком Тімоті Лоуренсом.

Образ Єлизавети II

Королева постала перед камерою в елегантному та ніжному одязі. Вона обрала сукню довжини міді бузкового кольору з широкою атласною стрічкою трохи нижче талії. Вбрання Її Величність поєднала зі звичними чорними туфлями на невисоких підборах.

Єлизавета II доповнила образ вишуканою брошкою, тришаровим перлинним намистом на шиї та сережками. Волосся вона вклала у кучері, а на обличчі зробила макіяж, підкресливши губи яскравою помадою насиченого червоного кольору.



Єлизавета II та Борис Джонсон на зустрічі / Фото Getty Images

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