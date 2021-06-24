Британская королева Елизавета II в ходе еженедельной личной аудиенции встретилась с премьер-министром Борисом Джонсоном. Их разговор прошел в Букингемском дворце.
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Отметим, что позади королевы видны семейные фотографии в рамках – покойного мужа принца Филиппа, Уильяма и Гарри с женами, а также снимок единственной дочери принцессы Анны с мужем Тимоти Лоуренсом.
Образ Елизаветы II
Королева предстала перед камерой в элегантном и нежном одежде. Она выбрала платье длины миди сиреневого цвета с широкой атласной лентой чуть ниже талии. Наряд Ее Величество соединила с привычными черными туфлями на невысоком каблуке.
Елизавета II дополнила образ изысканной брошью, трехслойным жемчужным ожерельем на шее и серьгами. Волосы она уложила в кудри, а на лице сделала макияж, подчеркнув губы яркой помадой насыщенного красного цвета.
Елизавета II и Борис Джонсон на встрече / Фото Getty Images
Предыдущие образы Елизаветы II
- Британская королева посетила любимые скачки Royal Ascot в изысканном платье цвета Тиффани;
- Ее Величество в рамках саммита G7 встретилась с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном. Она продемонстрировала нежный образ в желтом цветочном платье.
- Елизавета II впервые встретилась с президентом США Джо Байденом в розовом платье с цветочным принтом.