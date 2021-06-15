Британська королева зустрілась з прем'єр-міністром Австралії Скоттом Моррісоном у Віндзорському замку. Як повідомили працівники палацу, Австралія була однією з чотирьох запрошених країн на саміт "Великої сімки". Єлизавета II як лідер Великої Британії приймає в себе представників інших держав.

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Образ Єлизавети II

Для ділової зустрічі з прем'єр-міністром Австралії Її Величність обрала яскравий та літній аутфіт. Вона постала перед камерами у жовтій сукні довжини міді з блакитним квітковим принтом. Вбрання саме з таким принтом британська королева зазвичай обирала й раніше.

Єлизавета II поєднала сукню з чорними туфлями на невисоких підборах. Елегантний образ вона традиційно доповнила перлинними аксесуарами – тришаровим намистом і сережками.

Її Величність вклала волосся кучерями, а на обличчі зробила лаконічний макіяж з яскравим акцентом на губах.



Єлизавета ІІ та Скотт Моррісон / Фото Getty Images

Зауважимо, у рамках саміту 95-річна королева разом із принцом Чарльзом, герцогинею Корнуольською та герцогами Кембриджськими зустрілася з лідерами G7 у ботанічному саду "Едем", що розташований в графстві Корнуолл.

Згодом американське президентське подружжя відвідало Віндзорський замок, де пило чай з британською королевою. На зустріч з Байденами Єлизавета II одягнула рожеву сукню-футляр з квітковим принтом