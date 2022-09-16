Новина про смерть Єлизавети II сколихнула весь світ. Рідні королеви дізналися про це від помічників. Королю Чарльзу III повідомили, що Її Величність відійшла у вічність телефонним дзвінком.

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Як Чарльз III дізнався про смерть матері

8 вересня королева-консорт Камілла планувала дати інтерв'ю дочці колишнього президента США Джорджа Буша. Під час підготовки почула, як у коридор вибігає помічник. Він дав Чарльзу III телефон. То був шалений телефонний дзвінок, під час якого "все затихло".

Через кілька хвилин після цього дзвінка подружжя було на борту вертольота, який терміново вилетів до Балморалу. Це було приблизно о 12:30. Саме у цей час почали з'являтися новини про погіршення самопочуття королеви. Як виявилося зараз, на той момент вона вже померла.

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Хейгер Буш – донька Джорджа Буша розповіла, що вечеряла з королем ввечері перед смертю його матері. За день до трагічної події стало відомо, що самопочуття Єлизавети II погіршується. Королева прожила легендарне життя, тому весь світ досі не може змиритися з цією втратою.

Похорон Єлизавети II: головне

З 14 по 18 вересня проходить публічне прощання з Єлизаветою II у Вестмінстер-холі.

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