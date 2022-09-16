Королева Єлизавета II мала насичене та сповнене пригод життя. Жінка зуміла прийняти відставки багатьох прем'єр-міністрів і президентів, вперше запровадила на телебаченні різдвяні привітання та не соромилась двічі на рік святкувати день народження.

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Мала два дні народження

Королева була справді щасливицею, адже могла отримувати привітання двічі на рік. Її справжнім днем народження було 21 квітня, коли найближчі родичі вітали королеву зі святом та збирались за частуванням. А от для підданих влаштовувалось зазвичай пишне святкування у центрі Лондона і відбувалось воно завжди у другу суботу червня.

Виключенням стали лише роки пандемії коронавірусу, а у 2022 році це свято вирішили об'єднати з платиновим ювілеєм правління королеви – 70 років. Що цікаво, традицію двічі святкувати день народження запровадив ще король Георг II у 1748 році. Його свято припадало на листопад і оскільки погода в цей період зазвичай кепська, то він вирішив святкувати другий день народження у кращий період року. Це ж зробила і Єлизавета II.

Єдина в країні не мала паспорту та водійського посвідчення

Доволі поширений факт про королеву, проте він має тут місце. Оскільки британський паспорт видавався на ім'я Її Величності, королеві його не потрібно було мати. Усі інші члени королівської родини все ж ним володіли. Також вона не мала водійських прав, але дуже любила їздити на автомобілях після Другої світової війни, коли здобула спеціальність механіка.

Навіть у 90-річному віці жінка із задоволенням сідала за кермо автомобіля та кружляла на територіях замків. Від неї також не вимагалася наявність номерного знака на транспортному засобі. Її улюбленим авто був Land Rover Defender.



Королеву бачили за кермом автомобіля 1 листопада 2021 року / Фото Ben Cawthra / LNP

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Королева змінила 16 прем'єр-міністрів, 16 президентів США і 7 Пап Римських

Єлизавета II за 70 років свого правління стала свідком змін багатьох політичних еліт та режимів. Вона спостерігала, як з політичної арени пішли майже 16 прем’єр-міністрів, 16 американських президентів, 7 Пап Римських та її ровесників-монархів у Європі, які поступилися троном своїм нащадкам. Всього за два дні до своєї смерті королева зустрілась з новим прем'єр-міністром країни Ліз Трасс, а також прийняла відставку Бориса Джонсона. Першим прем'єром, з яким почала працювати Її Величність, був легендарний Вінстон Черчилль.

Також важливо зазначити, що при королеві Єлизаветі II уряд вперше очолила жінка – Маргарет Тетчер. Потім лави поповнили прем'єри Тереза Мей та Ліз Трасс. Зокрема королева брала активну участь у дипломатичному житті. На її рахунку – 325 закордонних візитів. У середині 50-х років XX століття королева першим монархом, який зробив піврічну навколосвітню подорож в рамках одного туру. Вона також щотижня приймала у Букінгемському палаці прем'єр-міністрів, де радилась з багатьох питань та орієнтувалась у більшості тем, пропонуючи власні ідеї.

Вперше запровадила різдвяні привітання на телебаченні

Традицію вітати усіх британців та жителів країн Співдружності націй з Різдвом започаткував батько королеви Георг VI у 1932 році. Проте тоді це було у радіоформаті. Королева ж після його смерті продовжила це і вперше виступила для підданих у 1952 році. Через кілька років, у 1957-му, вона вперше звернулась до підданих на телебаченні.

Перше звернення було записане у Сандрингемському палаці, де королева перебувала на канікулах. Відтоді вона щороку записувала привітання попереду ялинки, а поруч з неї на столі були фотографії рідних, які кожного року символізували події, що могли трапитись впродовж року. У 2021 році жінка вперше записала своє привітання, коли в живих не було її чоловіка. Тому поряд з нею були спільні фотографії з Філіпом.

Останнє різдвяне привітання Єлизавети II у 2021 році: відео онлайн

До своїх промов королева часто додавала особисті роздуми, теплоту, а іноді й самоіронію. "Не ставтеся до себе надто серйозно. Ніхто з нас не має монополії на мудрість", – казала вона у своєму телевізійному різдвяному виступі в 1991 році. Зазвичай промови королеви транслювались напередодні Різдва – 24 грудня. Виступ королеви показували одночасно на BBC One, ITV, Sky One та Sky News, а також у соцмережах. Що цікаво, Її Величність за своє життя розіслала близько 50 тисячі різдвяних листівок.

Була в сідлі до 90 років і не пропускала кінні перегони

Окрім любові до коргі, Єлизавета II обожнювала коней. Її захоплення кінним спортом розпочалось ще в ранньому дитинстві. Вона з малих років сидить у сідлі і навіть у 96 років востаннє осідлала королівського поні. Королева рідко одягала на голову захисний шолом, особливо у старшому віці, а перевагу натомість віддавала стильним хусткам. Що цікаво, за своє життя вона жодного разу не впала з коня, що говорить не лише про витривалість та добре здоров’я, а й про стійкий психологічний стан, який відчувають тварини.

Королева у молодшому віці брала участь верхи на коні в різних урочистих церемоніях, а у 1982 році навіть супроводжувала верхи президента Рональда Рейгана під час їхньої спільної кінної прогулянки територією Віндзорського замку. Паралельно впродовж життя Її Величність активно відвідувала різні кінні перегони та чемпіонати з верхової їзди, особливо Royal Ascot, а також робила ставки.



Королева обожнювала коней та перегони / Фото Getty Images

Варто додати, що любов до коней від королеви успадкувала її донька принцеса Анна (вона брала участь у змаганнях на Олімпіаді у Монреалі у 1976-му), а також внучка по ній – Зара Філліпс. Вона навіть закінчила Ексетерський університет за спеціальністю "Фізіотерапія", обравши фахом "Фізіотерапія коней".

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