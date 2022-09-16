Новость о смерти Елизаветы II всколыхнула весь мир. Родные королевы узнали об этом от помощников. Королю Чарльзу III сообщили, что Ее Величество ушло в вечность телефонным звонком.

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Как Чарльз III узнал о смерти матери

8 сентября королева-консорт Камилла планировала дать интервью дочери бывшего президента США Джорджа Буша. При подготовке услышала, как в коридор выбегает помощник. Он дал Чарльзу III телефон. Это был безумный телефонный звонок, во время которого "все затихло".

Через несколько минут после этого звонка супруги были на борту вертолета, который срочно вылетел в Балморал. Это было примерно в 12:30. Именно в это время начали появляться новости об ухудшении самочувствия королевы. Как оказалось сейчас, к тому моменту она уже умерла.

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Хейгер Буш – дочь Джорджа Буша рассказала, что ужинала с королем вечером перед смертью его матери. За день до трагического события стало известно, что самочувствие Елизаветы II ухудшается. Королева прожила легендарную жизнь, поэтому весь мир до сих пор не может смириться с этой потерей.

Похороны Елизаветы II: главное

С 14 по 18 сентября проходит публичное прощание с Елизаветой II в Вестминстер-холле.

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