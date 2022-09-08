Момент найбільшого смутку, – принц Чарльз сумує після смерті матері

Майбутній король Великої Британії – принц Чарльз зробив першу офіційну заяву після смерті матері. Він зазначив, що це велика втрата для всієї країни, період жалоби та змін.

Офіційний коментар принца Чарльза щодо смерті королеви Єлизавети II опублікували в соцмережах монаршої сім'ї, оскільки сайт Букінгемського палацу недоступний через втрату Її Величності.

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Що сказав принц Чарльз після смерті матері

Майбутній король перебував поруч з мамою вдень 8 вересня. Принц Чарльз разом з герцогинею Корнуольською приїхали до Балморалу, щоб бути разом з Єлизаветою II у найважчі хвилини. Тепер у Великій Британії оголосили 10-денну жалобу. Монарша родина спустошена втратою Її Величності.

Смерть моєї улюбленої матері, Її Величності Королеви є моментом найбільшого смутку для мене та всіх членів моєї родини. Ми глибоко сумуємо через смерть дуже улюбленої матері. Я знаю, що її втрата буде глибоко відчує вся країна та незліченна кількість людей у всьому світі. У цей період трауру та змін ми з моєю родиною будемо втішати та підтримувати наше знання про повагу та глибоку прихильність, яку королева так широко підтримувала,

– заявив принц Чарльз.

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Зазначимо, що саме 73-річний принц Чарльз зовсім скоро офіційно стане королем Великої Британії. Він є найстарішим спадкоємцем престолу в історії країни.

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