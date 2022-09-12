За день до смерті Її Величність встигла призначити Ліз Трасс на посаду прем'єр-міністра Великої Британії. Фото з цієї зустрічі швидко розлелітилися мережею. Чимало людей звернули увагу на колір рук Єлизавети II.

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Що могло стати причиною смерті Єлизавети II

Австралійський лікар Деб Коен-Джонс сказав, що руки вказували на погіршення здоров'я королеви. Він підкреслив, що колір її рук був ознакою захворювання периферичних судин. Це порушення кровообігу, яке спричиняє звуження, закупорку або спазм кровоносних судин за межами серця та мозку людини. Іноді таке захворювання може стати причиною серцевої недостатності. При поганому периферичному кровообігу органи не отримують хорошого кровопостачання.

Також Коен-Джонс заявив, що на зустріч з Ліз Трасс стан королеви на вигляд був "дуже важким". Ймовірно, Єлизавета II відчувала біль.

Єлизавета II на зустрічі з Ліз Трасс / Фото з інстаграму королівської сім'ї

У заяві Букінгемського палацу про смерть Її Величності вказано, що вона мирно померла в замку Балморал. Однак інших подробиць щодо причин смерті та самопочуття королеви в останні миті життя не було.

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До 11 вересня труна з тілом королеви Єлизавети II перебувала у Бальній залі Балморалу. Звідти її повезли до Единбурга.

Вже через 6 годин катафалк з труною Її Величності прибув до столиці Шотландії. Там королеву зустріли шанобливою тишею та ввічливими оплесками.

Труна з тілом королеви спочиватиме в Тронному залі палацу Голірудгауз до 12 вересня. Після цього на передньому дворі палацу буде сформована процесія, щоб доставити труну до собору Святого Джайлза в Единбурзі.

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