За день до смерти Ее Величество успело назначить Лиз Трасс на должность премьер-министра Великобритании. Фото с этой встречи быстро разлетелись по сети. Многие обратили внимание на цвет рук Елизаветы II.

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Что могло стать причиной смерти Елизаветы II

Австралийский врач Деб Коэн-Джонс сказал, что руки указывали на ухудшение здоровья королевы. Он подчеркнул, что цвет ее рук был признаком заболевания периферических сосудов. Это нарушение кровообращения, которое влечет за собой сужение, закупорку или спазм кровеносных сосудов за пределами сердца и мозга человека. Иногда такое заболевание может стать причиной сердечной недостаточности. При плохом периферическом кровообращении органы не получают хорошего кровоснабжения.

Также Коэн-Джонс заявил, что на встречу с Лиз Трасс состояние королевы с виду было "очень тяжелым". Вероятно, Елизавета II испытывала боль.

Елизавета II на встрече с Лиз Трасс / Фото из инстаграмма королевской семьи

В заявлении Букингемского дворца о смерти Ее Величества указано, что она мирно умерла в замке Балморал. Однако других подробностей причин смерти и самочувствия королевы в последние мгновения жизни не было.

Похороны Елизаветы II: главное

До 11 сентября гроб с телом королевы Елизаветы II находился в Бальном зале Балморала. Оттуда ее увезли в Эдинбург.

Уже через 6 часов катафалк с гробом Ее Величества прибыл в столицу Шотландии. Там королеву встретили почтительной тишиной и вежливыми аплодисментами.

Гроб с телом королевы будет покоиться в Тронном зале дворца Голирудгауз до 12 сентября. После этого на переднем дворе дворца будет сформирована процессия, чтобы доставить гроб в собор Святого Джайлза в Эдинбурге.

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