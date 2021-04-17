Єлизавета II вперше після смерті чоловіка з'явилася на публіці: як королева переживала втрату

17 квітня відбувався похорон чоловіка королеви Єлизавети II – принца Філіпа. Церемонія прощання пройшла у каплиці Святого Георгія, а поховали чоловіка у Королівській усипальниці. Її Величність важко переживала втрату, проте намагалась не показувати цього. Після смерті чоловіка вона вперше з'явилася на публіці.

Увесь світ оплакує смерть герцога Единбурзького. Особлива туга огорнула серце королеви Єлизавети II. Майже 74 роки свого життя вона провела поруч із принцом Філіпом. Була з ним й в останні хвилини життя. Як Її Величність виглядала після смерті коханого – дивіться далі.

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Перший вихід Єлизавети II після смерті чоловіка

Під час церемонії прощання з принцом Філіпом труну з чоловіком пронесли по території Віндзорського замку. За нею йшли члени королівської родини, а королева їхала в автомобілі окремо. Єлизавету II привезли під вхід каплиці Святого Георгія, де відбувалась панахида.



Єлизавета II під'їхала до каплиці на автомобілі / Скриншот з відео



Єлизавета II під'їхала до каплиці на автомобілі / Скриншот з відео



Сумний погляд Єлизавети II на похороні чоловіка / Фото Getty Images

Єлизавета II одягнула чорний траурний образ, що складався із чорного пальта, капелюшка, маски з білим окантуванням, рукавичок та сумочки. Жінка виглядала надзвичайно сумною.



Єлизавета II вийшла з автомобіля / Скриншот з відео



Образ Єлизавети II на похороні принца Філіпа / Фото Getty Images



Єлизавета II заходила у каплицю святого Георгія / Скриншот з відео



Єлизавета II у каплиці Святого Георгія на панахиді / Скриншот з відео

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